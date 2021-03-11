شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يواصل الصعود – تحليل صباحي – 11-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي بنسبة بلغت 1.29% بما يعادل 122.251 نقطة، لينجح المؤشر بهذا الارتفاع اختراق مستوى المقاومة 9,500.00، وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير.

لهذا نحن نتوقع استمرار صعود المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 9,500.00، ليستهدف مستوى المقاومة 9,744.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9,250.00 ومستوى المقاومة 9,744.00.