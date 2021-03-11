شكرا لقرائتكم خبر عن فتيحي يجني أرباحه – تحليل صباحي – 11-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم فتيحي (4180) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشر ات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -3.07% بما يعادل -0.85 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 28.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 32.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.20 ومستوى المقاومة 29.25.