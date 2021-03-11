شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 11-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم دار الأركان (4300) في آخر جلساته، وسط تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى المتوسط، مدعوماً بالضغط الإيجابي المتواصل بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية أدت إلى كبح مكاسب السهم الأخيرة، ليحقق السهم مكاسب في جلسة اتسمت بالتذبذب بلغت نسبتها 0.34% بما يعادل 0.03 نقطة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 8.78، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 9.64.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.78 ومستوى المقاومة 9.34.