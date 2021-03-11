شكرا لقرائتكم خبر عن كيمانول يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 11-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم كيمانول (2001) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.99% بما يعادل 0.14 نقطة، وذلك وسط استقرار تداولاته أعلى مستوى 14.00 ليؤكد صحة اختراقه، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 14.00، ليستهدف مستوى المقاومة 16.79.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.38 ومستوى المقاومة 15.00.