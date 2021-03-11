شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 11-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عزز سهم مصرف الإنماء (1150) من مكاسبه ليحقق ارتفاعاً لليوم الثاني على التوالي بنسبة بلغت 1.32% ليزيد المؤشر نحو 22 هللة، وليهاجم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المهم 16.96، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، وسط تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 16.96، ليستهدف بعدها أولى مستويات المقاومة عند 18.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.50 ومستوى المقاومة 17.50.