شكرا لقرائتكم خبر عن العقارية يصعد بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 11-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم العقارية (4020) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.08% بما يعادل 0.20 نقطة، وقد جاء هذا الارتفاع بعدما حاول السهم البحث عن قاع صاعد خلال تداولاته الأخيرة، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي، مصحوباً بتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ويبدو أن هذا أدى إلى جلسة اتسمت بالتذبذب كما نرى.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 18.88، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 21.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.00 ومستوى المقاومة 20.00.