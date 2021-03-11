شكرا لقرائتكم خبر عن المتطورة يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 11-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم المتطورة (2120) الانخفاض في آخر جلساته، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً وتصريف البعض من تشبعه الشرائي، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -7.83% بما يعادل -3.40 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 37.50، ليستهدف مستوى المقاومة 45.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 37.50 ومستوى المقاومة 45.00.