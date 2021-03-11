شكرا لقرائتكم خبر عن عسير يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل صباحي – 11-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم عسير (4080) في آخر جلساته، وذلك بعدما حاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتساعده على اكتساب زخماً إيجابياً، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.60% بما يعادل 0.36 نقطة في جلسة اتسمت بالتذبذب، بسبب توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 26.00، طيلة ثبات الدعم 22.14.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.22 ومستوى المقاومة 26.00.