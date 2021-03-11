شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 11-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كهرباء السعودية (5110) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.78% بما يعادل 0.38 نقطة، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي الوقت نفسه يعيد اختبار خط اتجاه صاعد كان السهم قد كسره في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

ولهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 22.40، ليستهدف من جديد مستوى الدعم 21.00 استعداداً لكسره.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.00 ومستوى المقاومة 22.40.