شكرا لقرائتكم خبر عن المعذر ريت يتحرك بنطاق محدود – تحليل صباحي – 11-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم المعذر ريت (4334) في آخر جلساته، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.33% بما يعادل 0.03 نقطة، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السهم تصريف البعض من هذا التشبع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 8.96، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 9.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.96 ومستوى المقاومة 9.50.