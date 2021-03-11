شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريدة معرفته عن برنامج القيادات النسائية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، النسخة الثانية من برنامج القيادات النسائية الأفريقية التدريبي لعدد 100 سيدة أفريقية من القيادات بالمناصب الإدارية العليا، وذلك بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ذراع وزارة الخارجية المصرية المنوط بدعم جهود الدول الأفريقية فى تنفيذ أجندة أفريقيا 2063 كشريك رئيس فى البرنامج، ومؤسسة جيمناي أفريقيا، وسيتم تنفيذ البرنامج خلال الفترة من 10 مارس وحتى 28 من الشهر ذاته.



أهداف البرنامج أهداف البرنامج

الهدف من البرنامج تعزيز تصنيف الدول الأفريقية في مؤشرات تمكين المرأة ومشاركتها، من خلال تحسين جهود حكوماتها في هذا الشأن كما يهدف البرنامج الى ثقل معارف ومهارات النساء الأفريقيات اللائي وصلن بالفعل إلى مناصب رفيعة في الحكومات الأفريقية، من أجل تعظيم قدراتها وتأثيرها.

كما يمثل مساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقارة الأفريقية، فى ظل أهمية تمكين المرأة الأفريقية. كما يأتى البرنامج ضمن ثمار الجهود المبذولة بهدف تحسين أداء المؤسسات العامة كما يأتي كجزء من مبادرة الرئيس لتجاوز المعالم المتحققة بشأن تمكين المرأة فى الدول الأفريقية.



س - وضع المرأة فى افريقيا؟ س - وضع المرأة فى افريقيا؟

ج - أصبحت المرأة في أفريقيا تمثل واحدة من كل ٤ برلمانين فضلًا عن زيادة نسبة المشاركة النسائية الأفريقية كوزيرة إلى ٢٢٪ مقارنة ب ٤٪ في ١٩٨٠.



س - مايوفره البرنامج للمرأة الافريقية ؟ س - مايوفره البرنامج للمرأة الافريقية ؟

ج - يوفر البرنامج منظورًا أفريقيًا للتحديات التي تواجهها القيادات النسائية الأفريقية، فضلاً عن كونه منصة تعليمية تفاعلية للسيدات لتبادل الخبرات وتعزيز المعرفة بشأن أفضل الممارسات في الإدارة العامة والقيادة التنفيذية، إلى جانب اكتساب معرفة أكبر من قصص النجاح الأفريقية.

كما يوفر البرنامج فرصة لتقاسم إنجازات المرأة الأفريقية السياسية والاقتصادية والمجتمعية نحو الحصول على تأثير أكبر في مجتمعها.

ويقدم برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الأفريقية تجربة الحكومة المصرية من خلال الانشطة والمبادرات التي تقوم بها الحكومة، كما سيركز البرنامج على التكامل والتعاون الأفريقي كجزء من استراتيجية إفريقيا 2063، وباعتباره هدف رئيس في استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر2030.





س - عدد مشاركة النساء فى البرنامج؟ويستهدف البرنامج مشاركة 100 سيدة من القيادات بالمناصب الإدارية العليا من إحدى الوزارات التالية أوالهيئات التابعة لها في الدول الأفريقية الشقيقة كوزارة الزراعة، وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة البيئة ممن يتعلق عملهن بملف التنمية المستدامة كلًا بحسب قطاعها وكذلك الباحثات والمدربات بالمراكز البحثية والتدريبية ذات الصلة.





س - ما الفئة العمرية المستهدفة؟ج- يستهدف برنامج القيادات النسائية الأفريقية الفئة العمرية من 40 إلى 55 عامًا للمشاركة، كما تم تحديد عددًا من المعايير للتسجيل والحصول على البرنامج تتمثل في الالتزام بحضور 90% من التدريب كحد أدنى للحصول على الشهادة، والتسجيل والتقدم للبرنامج من خلال ملئ استمارة التسجيل المرفقة والسيرة الذاتية وخطاب ترشيح من جهة العمل يتضمن الموافقة على إعطاء المرشحات إجازة لأيام العمل خلال مدة التدريب،





س - متى تم اطلاق البرنامج؟ج- تم اطلاق النسخة الأولي من البرنامج فى الأول من يناير 2020 بدعوة مئة سيدة أفريقية ممن تتقلدن المناصب الحكومية العليا من 35 دولة أفريقية لحضور المعسكر التدريبى بالقاهرة.