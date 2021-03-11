شكرا لقرائتكم خبر عن زين (ZAIN)يعمق خسائره -تحليل صباحي- 11-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث أنهى تداولات امس الأربعاء عند مستوى 616 فلس،مخترقا مستوى الدعم السابق عند 620 فلس، وهو ما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 605 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 625 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 615.0 بينما مستوى المقاومة هو 618.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط