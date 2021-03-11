شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة (ALMADINA) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 11-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 16.20 فلس، مخترقا بذلك خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، والذي يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات اقل قد تصل الى 15 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 17 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 15.9 بينما مستوى المقاومة هو 16.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط