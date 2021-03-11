شكرا لقرائتكم خبر عن القرين (ALQURAIN) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 11-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وصل السهم لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 350 فلس، والذي دفع السهم لأسفل ليغلق امس الأربعاء عند مستوى 385 فلس، وذلك بعدما لامس السهم الحد العلوي للقناة الصاعدة طويلة الأجل، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 365 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 350 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 380 بينما مستوى المقاومة هو 388 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط