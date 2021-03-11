شكرا لقرائتكم خبر عن التجارية (ALTIJARIA) يسجل أدني مستوى في ستة اشهر -تحليل صباحي- 11-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه ليغلق امس الأربعاء عند مستوى 94.10 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم في ستة اشهر، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 95 فلس، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم التالي عند 88 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 97 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 93.6 بينما مستوى المقاومة هو 95.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط