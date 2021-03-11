شكرا لقرائتكم خبر عن عقار (AQAR) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 11-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل ليغلق امس الأربعاء عند مستوى 62 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 فلس، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 56 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 66 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 61.3 بينما مستوى المقاومة هو 63.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط