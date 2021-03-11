شكرا لقرائتكم خبر عن الديره (ALDEERA) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 11-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأعلى في رابع جلسات الأسبوع الحالي ليغلق عند مستوى 38.60 فلس، لينجح بذلك في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة الحالي عند 44 فلس كمستوى اول، شرط ثبات السهم أعلى مستوى 32 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 37.7 بينما مستوى المقاومة هو 39.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد