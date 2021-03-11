شكرا لقرائتكم خبر عن المباني (MABANEE) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 11-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأربعاء بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 725 فلس، مقتربا من هدفه السعري المتوقع عند 730 فلس، والذي يشكل مستوى المقاومة الحالي، وهو ما نتوقع ان يضغط على السهم لأسفل في عملية جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 690 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 730 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 720 بينما مستوى المقاومة هو 727 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط