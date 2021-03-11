شكرا لقرائتكم خبر عن بوبيان ب (BPCC) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 11-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 830 فلس، في ظل استمرار تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 750 فلس كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 850 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 820 بينما مستوى المقاومة هو 835 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط