الاقتصاد

بوبيان ب (BPCC) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 11-03-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 830 فلس، في ظل استمرار تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 750 فلس كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 850 فلس.

 

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 820 بينما مستوى المقاومة هو 835 فلس

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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