شكرا لقرائتكم خبر عن ايفا فنادق (IFAHR) يرتد لأعلى -تحليل صباحي- 11-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 38.40 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 35 فلس، كما تجاوز السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة 44 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 35 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 37.7 بينما مستوى المقاومة هو 38.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد