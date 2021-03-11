شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بروة العقارية (BRES) يواصل الأداء السلبي -تحليل صباحي- 11-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم الأداء السلبي على المدى القصير، حيث اغلق عند مستوى 3.155 ريال، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 3.10 ريال كمستوى أول ثم 2.85 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 3.30 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.13 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.18 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط