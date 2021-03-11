شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 11-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 6277 نقطة، يقترب من هدفه السعري المتوقع عند مستوى 6250 نقطة، في ظل عدم وجود اي إشارات ذات اهمية على المؤشرات الفنية، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز المؤشر لمستوى 6250 نقطة، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى 6450 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,267 وبين مستوى المقاومة هو 6,299 نقطة