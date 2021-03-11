شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI)يتجاوز خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 11-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 10272 نقطة، لينجح بذلك في تجاوز خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، مما يفتح الباب أمام المؤشر لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 10550 نقطة كمستوى أول، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 10100 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,175 وبين مستوى المقاومة هو 10,370 نقطة