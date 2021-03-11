شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات قطاع التجزئة في المملكة المتحدة تعود إلى منطقة النمو المعتدل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - «ارتفعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 27 فبراير بنسبة 1.0٪ على أساس سنوي، أو 9.5٪ على أساس المقارنة بالمثل»

عادت المبيعات في متاجر البيع بالتجزئة في المملكة المتحدة إلى مستويات النمو المعتدل في شهر فبراير الماضي، على الرغم من أنه بالنسبة لبعض فئات المتاجر، لن يتم الوصول إلى مستويات النمو المرتفعة في وقت مبكر من عمليات إعادة الافتتاح العامة المخطط لها في شهر أبريل المقبل، وذلك وفقا لأحدث تقرير صادر عن شركة كيه بي أم جي، وائتلاف التجزئة البريطاني.

ووجد التقرير أن مبيعات التجزئة في الأسابيع الأربعة المنتهية في 27 فبراير ارتفعت بنسبة 1.0٪ على أساس سنوي، أو 9.5٪ على أساس المقارنة بالمثل.

وقال بول مارتن المحلل في شركة كيه بي أم جي: «استمر المستهلكون في تخزين المنتجات تحسبا لقضاء أسابيع أخرى في المنزل، حيث سجلت مبيعات الأطعمة والمشروبات والتكنولوجيا والأثاث والإكسسوارات المنزلية نموا قويا على الإنترنت وفي المتاجر».

وعلى مدى الأشهر الثلاثة حتى فبراير الماضي، زادت المبيعات غير الغذائية بنسبة 5.5٪ على أساس سنوي، أو 6.6٪ على أساس المقارنة بالمثل، ودعمها في ذلك زيادة المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 82٪.

وقالت هيلين ديكنسون، الرئيسة التنفيذية لائتلاف التجزئة البريطاني، إن «خارطة الطريق التي وضعها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإعادة انفتاح الاقتصاد دفعت إلى زيادة الإنفاق على المواد غير الغذائية، مثل الزي المدرسي».

ومع ذلك، ظلت المبيعات في المتاجر منخفضة بنسبة 39٪ على أساس سنوي، أو 21٪ على أساس المقارنة بالمثل، وفقا للتقرير.

وقالت ديكنسون: «إن الإغلاق المستمر لما يسمى بمتاجر البيع بالتجزئة غير الضرورية يعني أن المبيعات داخل المتاجر غير الغذائية ظلت منخفضة بشكل كبير، مما يؤكد على أهمية نجاح إعادة انفتاح الاقتصاد المتوقعة في أبريل».

وفي فترة الثلاثة الأشهر، قفزت مبيعات المواد الغذائية بنسبة 7.9٪ مقارنة بالعام السابق، أو 7.6٪ على أساس المقارنة بالمثل، حسبما أكدته شركة كيه بي أم جي، وائتلاف التجزئة البريطاني.

وقالت ديكنسون: «أقبل الأزواج الذين بقوا في المنزل للاحتفال بعيد الحب على التسوق في متاجر السوبر ماركت المحلية القريبة منهم، مما أفاد مبيعات المواد الغذائية».