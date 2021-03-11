شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يعزز مكاسبه عقب تمرير حزمة التحفيز المالي ويغلق عند مستوى قياسي جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط انخفاض العائد على سندات الخزانة، وعززت مكاسبها عقب تمرير مجلس النواب لحزمة التحفيز المالي.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.4% خلال الشهر الماضي اتساقا مع التوقعات بعد ارتفاع المؤشر بنسبة 0.3% خلال يناير/كانون الثاني.



واتساقا مع توقعات واسعة النطاق بالأسواق، وافق مجلس النواب رسميا على حزمة التحفيز المالي بعد تمريرها من قبل مجلس الشيوخ لتذهب إلى البيت الأبيض من أجل التوقيع عليها.



وتقدر قيمة هذه الحزمة بنحو 1.9 تريليون دولار، وتستهدف بها واشنطن تقديم الدعم المالي لمختلف القطاعات الاقتصادية والأسر والشركات الأكثر تضررا من تداعيات الجائحة.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريب/نيسان بنسبة 0.7% أو ما يعادل 43 سنتا وأغلقت عند 64.44 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 64.9 دولار وأقل سعر عند 63.1 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/أيار بنسبة 0.5% أو ما يعادل 38 سنتا وأغلقت عند 67.90 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 68.4 دولار وأقل سعر عند 66.5 دولار.



وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 1.5% (ما يعادل 464 نقطة) إلى 32297 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 32389 نقطة وأقل مستوى عند 31906 نقاط.