شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة تغلق على انخفاض بأكثر من 2% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة خلال تعاملات اليوم الأربعاء رغم استقرار الدولار سلبيا أمام أغلب العملات الرئيسية.



وكشفت وزارة الزراعة الأمريكية في تقرير عن توقعاتها بشأن إمدادات الصويا والذرة محليا مشيرة إلى أن المعروض من السلعتين الزراعيتين سوف يظل قرب أدنى مستوى في 7 سنوات.



وأضافت الوزارة في تقريرها الشهري بأن مخزون الذرة في أمريكا سوف يسجل 1.502 مليار بوشل بحلول الحادي والثلاثين من أغسطس/آبن بينما توقعت استقرار مخزون الصويا عند 120 مليون بوشل.



كان محللون قد توقعوا في مسح أجرته وكالة رويترز أن يسجل مخزون الذرة 1.471 مليار بوشل ومخزون الصويا 117 ملون بوشل.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:53 بتوقيت جرينتش على نحو سلبي عند 91.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.2 نقطة وأقل مستوى عند 91.9 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم مايو/أيار بنسبة 2.3% إلى 5.34 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 5.45 دولار وأقل سعر عند 5.31 دولار.