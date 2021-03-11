شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قوي في أسعار المستهلكين الأمريكيين خلال فبراير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكيين ارتفاعا قويا في فبراير، مما أفضى إلى أكبر زيادة سنوية في عام، لكن التضخم الكامن مازال خافتا في ظل تحسن تدريجي للطلب على خدمات مثل السفر الجوي وسط تحسن الوضع الصحي.

وقالت وزارة العمل الأمريكية الأربعاء إن مؤشرها لأسعار المستهلكين زاد 0.4 بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.3 بالمئة في يناير. وعلى مدار الاثني عشر شهرا حتى نهاية فبراير، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 1.7 بالمئة، أكبر صعود منذ فبراير 2020، بعد أن ارتفع 1.4 بالمئة في يناير.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر 0.4 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق و1.7 بالمئة على أساس سنوي.

(رويترز)