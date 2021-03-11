شكرا لقرائتكم خبر عن 6.4 مليار درهم القروض الشخصية للأغراض التجارية في 3 أشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي أن القروض الشخصية التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة للأغراض التجارية للمقيمين زادت بمقدار 6.4 مليار درهم خلال الربع الأخير من العام 2020.

ويؤشر النمو الكبير في هذا النوع من القروض إلى تواصل نشاط الأعمال التجارية الشخصية التي تُصنف في غالبيتها ضمن المشاريع متناهية الصغر والصغيرة وهي المشاريع التي تحظى بأهمية كبيرة في أجندة عمل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.

وتفصيلاً، فقد ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي للقروض الشخصية الموجهة للأغراض التجارية إلى 104.7 مليار درهم تقريبا في نهاية شهر ديسمبر 2020 بنمو 6.5% مقارنة مع إجمالي الرصيد في شهر سبتمبر من العام ذاته البالغ 98.3 مليار درهم.

وشكلت القروض الشخصية للأغراض التجارية نحو 6.6% من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المالية التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة لجميع الأنشطة الاقتصادية للمقيمين في نهاية شهر ديسمبر الماضي.

ويعد النمو المسجل في هذا النوع من القروض الأعلى مقارنة مع الأرباع الـ 3 الأولى من العام 2020 وهو ما يؤكد مجدداً عودة النشاط للأعمال التجارية بعد حالة التباطؤ التي شهدتها في جميع أنحاء العالم نتيجة جائحة «كورونا». (وام)