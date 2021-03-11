شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات دبي الوطني» يدمج مزايا «الهوية الرقمية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن دمج مزايا «الهوية الرقمية» (UAE PASS)، الحل الموحد للهوية الوطنية الرقمية والتوقيع الرقمي في دولة الإمارات، ضمن موقعه الإلكتروني، ليتيح للعملاء من الأفراد فتح الحسابات المصرفية عبر موقعه الإلكتروني بسهولة باستخدام معرّفات «الهوية الرقمية» الخاصة بهم.

وبهذا، يصبح «الإمارات دبي الوطني» من أوائل البنوك في الإمارات التي تتكامل مع «الهوية الرقمية» التي تم إطلاقها عبر مشروع مشترك بين دبي الذكية والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وهيئة أبوظبي الرقمية. وتتيح «الهوية الرقمية» للمستخدمين إمكانية التعريف عن أنفسهم عبر عملية مصادقة قائمة على الهاتف الذكي، وتوقيع المستندات رقمياً وفقاً لأرقى مستويات الأمان. ومن خلال تحميل تطبيق «الهوية الرقمية» واستكمال عملية التسجيل في أحد منافذ خدمة «الهوية الرقمية» المنتشرة في أكثر من 300 موقع في أنحاء الدولة، يحصل المستخدم على هوية رقمية موحدة في جميع الهيئات الحكومية، إضافة إلى عدد من مزودي الخدمات الآخرين.