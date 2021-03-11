شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل الأزمة إلى فرصة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجهت جائحة «كوفيد ـ 19» واحدة من أصعب الضربات لصناعة الطيران. ووفقاً لاتحاد النقل الجوي الدولي، فقد انخفض طلب الركاب في عام 2020 بنسبة هائلة بلغت 65.9%، مقارنة بعام 2019، مما يجعل عام 2020 أسوأ عام في تاريخ الطيران الحديث.

وعلى سبيل المثال، فإن مطار «هارتسفيلد جاكسون أتلانتا» الدولي في الولايات المتحدة، الذي شهد أكبر معدل نقل للركاب في العالم (110.53) مليون مسافر عام 2019، شهد أيضاً انخفاضاً في عدد الركاب إلى 42.92 مليون؛ أي بنسبة 61.2% في عام 2020. وفي الصين انخفضت عائدات الطيران في النصف الأول من عام 2020 بنسبة 58% على أساس سنوي، مما تسبب في خسارة نحو 75 مليار دولار للقطاع.

ومع ذلك، وبفضل إجراءات الصين الصارمة في مكافحة الوباء، انتعشت صناعة الطيران المحلية مرة أخرى في النصف الثاني، مما حد من الانخفاض إلى 36.6% فقط. وبما أنه لم يتم احتواء الفيروس بشكل فعال في جميع أنحاء العالم، فيجب على المدى القصير أن يستمر قطاع الطيران ـ بما في ذلك شركات الطيران والمطارات ـ في اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة الوباء ومنع انتشاره، مع إعطاء الأولوية القصوى لصحة الركاب، فسوق الطيران مبنية في الأساس على السلامة.

وبالعودة إلى الصين، تجاوز مطار «جوانزو بايون» الدولي، مطار «هارتسفيلد جاكسون أتلانتا» الدولي ليصبح أكثر المطارات ازدحاماً في العالم عام 2020، حيث بلغ معدل نقل الركاب 43.77 مليون مسافر، بفضل إجراءات الوقاية والسيطرة الصارمة. فبعد تفشي فيروس كورونا، نفذت مراكز الطيران الدولية الكبرى، مثل بكين وشانجهاي، وقوانجتشو، أشد الإجراءات صرامة لمكافحة الوباء، بما في ذلك قياس درجة الحرارة وفحوص الكود الصحي، والحجر الصحي، وعلاج الركاب المصابين، فضلاً عن الخدمات غير التلامسية التي قدمتها المطارات مثل تسجيل الوصول الذاتي، وتصاريح الصعود الإلكترونية إلى الطائرة، واستخدام التكنولوجيا الجديدة (بما في ذلك الروبوتات) للتطهير، وكل ذلك قلل من خطر الإصابة داخل المطارات.

التعاون بين البلدان والمناطق المختلفة ضروري لعودة انتعاش قطاع الطيران مرة أخرى. ولقد قدمت الصين بالفعل، نموذجاً بطريقة احتوائها للفيروس إلى حد كبير، واستئناف الإنتاج الطبيعي والأنشطة الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك خدمات الطيران. ولم تشهد صناعة الطيران الصينية انتعاشاً قوياً في عام 2020 فحسب؛ بل تفوقت أيضاً على الولايات المتحدة في التعامل مع أكبر عدد من الركاب في المطار. وعليه يمكن أن تصبح صناعة الطيران في الصين، مرجعاً لقطاعات الطيران في البلدان الأخرى.

وعلى الرغم من تعرضها لضربة خطرة من جائحة كورونا، يمكن لصناعة الطيران العالمية أن تنطلق مرة أخرى في فترة ما بعد الجائحة، وتُحوّل الأزمة إلى فرصة، باستخدام وسائل مبتكرة، وبدعم القطاعات الأخرى والحكومة.

«تشاينا ديلي»