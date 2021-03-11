شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة ضيف حتا في لقاء القمة والقاع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم

تفتتح مساء اليوم مباريات الجولة 20 من دوري الخليج العربي بإقامة 4 مباريات وسط ارتفاع حدة الصراع سواء على قمة الترتيب أو في معركة البقاء.

وسيكون الجزيرة المتصدر ضيفاً على حتا الأخير، بينما يستقبل عجمان ضيفه شباب الأهلي، في الوقت الذي يلتقي الفجيرة وصيف القاع ضيفه الوصل، في حين سيخوض الشارقة مباراة معقدة أمام ضيفه خورفكان.

وتستكمل المرحلة يوم غد، مع قمة كبيرة بين الوحدة والعين وهي الكلاسيكو الكبير الذي فقد الكثير من بريقه هذا الموسم، بينما ستحظى مباراة بني ياس الوصيف مع النصر الثالث بكل الأضواء، على أن يخوض اتحاد كلباء مباراة تحسين مراكز مع الظفرة.

ويحل الجزيرة (41 نقطة) ضيفاً على حتا (8 نقاط) في مباراة يريد من خلالها كل فريق كسب النقاط بما يساعد الأول على الاقتراب من المنصة، والثاني من أجل ترك قاع الترتيب.

يدرك الجزيرة أن الفوارق بينه وبين صاحب الأرض كبيرة، لكن حتا برهن في المباريات الأخيرة أنه لم يعد صيداً سهل المنال، خاصة أنه سيخوض المباراة بروح فوزه في المرحلة السابقة على الفجيرة.

وتحسن مردود حتا في الجولات الأخيرة، حيث خسر في الدقائق العشر الأخيرة أمام شباب الأهلي والنصر، قبل أن تبتسم له تلك الدقائق بتسجيل هدف الفوز على الفجيرة.

الشارقة × خورفكان

ويتطلع فريق الشارقة الثالث (37 نقطة) إلى إيقاف عداد النتائج السلبية حين يستقبل على أرضه ضيفه خورفكان الحادي عشر (18 نقطة).

ويبحث «الملك» عن تحقيق فوزه الأول منذ 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعدما مني بالخسارة في 3 مباريات في آخر 5 مباريات مقابل تعادلين، ما تسبب في خسارة الصدارة والتراجع إلى المركز الثالث.

ويأمل المدير الفني عبد العزيز العنبري بإعادة الفريق إلى سكة الانتصارات من جديد، حتى يحفظ فرصة التواجد في صلب الصراع على اللقب، وإن كانت الآمال قد تقلصت بعد النتائج السلبية الأخيرة.

من جهته، يخوض الضيف اللقاء بمعنويات عالية بعد فوزه الكاسح على الظفرة بخماسية، وسط تألق الثلاثي البرازيلي في تشكيلة المدرب زاناردي، بعدما سجل رافائيل ثنائية في مرمى الظفرة، مقابل هدف لكل من باولينيو ورامون لوبيز الذي أصبح هداف الفريق هذا الموسم بتسجيل 9 أهداف، وإن كان توقف عن التسجيل منذ نهاية مرحلة الذهاب.

عجمان × شباب الأهلي

ويستقبل عجمان الثاني عشر (10 نقاط) في الخامسة والنصف مساء، ضيفه شباب الأهلي الخامس (33 نقطة) في مباراة يريد «البرتقالي» فيها ضمان عدم الخسارة ونيل ولو نقطة من أجل تعزيز فرصته في البقاء بين الكبار.

وتنفس المضيف الصعداء بعدما أوقف سلسلة الهزائم في الجولات الأخيرة، حين خطف نقطة ثمينة من الوحدة رغم تأخره بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يسجل هدفين عبر جارديل وتراولي ليبعد عنه شبح الخسارة.

ويريد الفريق ضمان إبعاد شبح الخسارة عنه، أملاً في تعثر المنافسين، وإن كان الاختبار أمام «الفرسان» سيكون صعباً وشاقاً قياساً إلى القدرات التي يتميز بها المنافس.

وبدا شباب الأهلي بحلة فنية جيدة منذ تولي المدير الفني مهدي علي قيادة الفريق، لينجح في إبعاد شبح الخسارة عنه في آخر 16 مباراة على صعيد كل البطولات.

وسيحاول الفجيرة وصيف القاع (10 نقاط) نفض غبار الهزائم التي مني بها في الأسابيع الأخيرة، حين يستقبل على أرضه ضيفه الوصل الثامن (29 نقطة).

يدرك الفجيرة أن خسارة جديدة، مقابل نتيجة إيجابية لأي من حتا أو عجمان ستسهم في تعقيد موقف الفريق في البقاء في عالم الأضواء لموسم جديد، وإن كان غياب السويدي صامويل قد شكل ضربة مؤلمة للفريق الأحمر.

ويعتمد الوصل على ارتفاع الروح المعنوية للاعبيه بعد حفاظهم على سجلهم خالياً من الهزائم في آخر 9 جولات مع المدير الفني البرازيلي هيلمان الذي بات قريباً من تمديد تعاقده مع النادي، بعد البصمة الناجحة التي صنعها منذ تولي المهمة بدلاً من سالم ربيع.

