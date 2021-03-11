شكرا لقرائتكم خبر عن المشهد الأخير لموسم شباب الصالات اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أكد شهاب العوضي الأمين العام للجنة التنفيذية لكرة الصالات، اكتمال ترتيبات ختام موسم شباب كرة الصالات في السابعة من مساء اليوم الخميس، بلقاء مسك الختام في نهائي كأس الشباب الذي يجمع بين النصر واتحاد كلباء.

وقال العوضي إن اللجنة التنفيذية برئاسة عبدالملك جاني راضية عن الموسم نظراً للمواهب التي برزت في اللعبة.

كما أشاد بالمستويات المتقاربة والمثيرة التي قدمتها مختلف الفرق في الدوري والكأس، وأضاف: قللنا عدد المقيمين لإتاحة الفرصة بصورة أكبر على اللاعبين المواطنين وأبناء المواطنات ومواليد الدولة.

وأضاف:خطتنا القادمة الاستمرار في تجمعات وإعداد المنتخبات السنية حتى لو لم تكن هناك بطولات آسيوية أو خليجية كي تكون لدينا منتخبات متدرجة وفي نفس الوقت نكون جاهزين للمشاركة في أي وقت يتم الإعلان فيه عن بطولة أو تصفيات.