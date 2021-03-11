شكرا لقرائتكم خبر عن «التنين» يطرد «السيدة العجوز» من دور الـ 16 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رغم النقص العددي في صفوفه منذ الدقيقة 54، قضى بورتو البرتغالي على حلم مضيفه يوفنتوس بإحراز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 1996 وأقصاه من الدور ثمن النهائي للموسم الثاني توالياً، وذلك رغم الخسارة أمامه إياباً 2-3 بعد التمديد في تورينو.

وكان الفريق البرتغالي المعروف باسم «التنين»، بطل المسابقة لعامي 1987 و2004، فاز ذهاباً على أرضه 2-1، فحسم بطاقة تأهله إلى ربع النهائي بفضل الهدفين اللذين سجلهما سيرجيو أوليفيرا في الدقيقتين 19 من ركلة جزاء و115، ما عقد مهمة يوفنتوس الذي ودع المسابقة من الدور ذاته الموسم الماضي أمام ليون الفرنسي.

وسجل سيرجيو أوليفيرا هدف التأهل من ركلة حرة في الوقت الإضافي، بعد أن نفذ كرة مرت بين قدمي كريستيانو رونالدو، في حائط دفاع يوفنتوس، وخدعت الحارس فويتشيخ شتينسني ودخلت المرمى في الدقائق الأخيرة.

وسيطر بورتو،على الشوط الأول واستحق التقدم بهدف سجله أوليفيرا من ركلة جزاء في الدقيقة 19.

لكن من أول هجمة في الشوط الثاني، سجل فيدريكو كييزا، الذي أحرز هدفاً ثميناً في مباراة الذهاب في البرتغال، هدف التعادل، ليمنح الأمل لأصحاب الأرض بعد الاستراحة بأربع دقائق.

وانقلبت المباراة في مصلحة يوفنتوس عندما تلقى مهدي طارمي مهاجم بورتو، الذي حصل على ركلة الجزاء في الشوط الأول، بطاقة صفراء ثانية دون داع في الدقيقة 54، بسبب ركل الكرة عقب الصفارة، ثم أدرك كييزا التعادل في النتيجة الإجمالية بضربة رأس في الدقيقة 63.

وامتدت المباراة إلى وقت إضافي، ونجح أوليفيرا في التسجيل لبورتو من ركلة حرة، ليشعل احتفالات الفريق الزائر في الدقيقة 115.

وأحرز أدريان رابيو هدفا ليوفنتوس بضربة رأس قبل ثلاث دقائق من النهاية، ليضمن نهاية مثيرة وحماسية للمواجهة، لكن بورتو صمد وتأهل. وتلقى كريستيانو رونالدو الكثير من الانتقادات، بسبب مستواه في مباراتي الذهاب والإياب وطريقة وقوفه في حائط الصد.

كييزا لا يكفي

وعنونت صحيفة «جازيتا ديلو سبورت»: كارثة أخرى في دوري أبطال أوروبا.. الخروج من دور ال16 مجدداً. وأضافت «كييزا لا يكفي.. رونالدو يخيب الآمال.. والمستقبل مليء بعدم اليقين».

وعنونت صحيفة «كوريري ديلو سبورت»:«خيانة رونالدو»، في إشارة إلى طريقة وقوفه في حائط الصد عند تسديدة بورتو للركلة الحرة.

من جهته،قال ماتيس دي ليخت مدافع يوفنتوس:«من الصعب تقبل الخروج عند اللعب أمام عشرة لاعبين أغلب المباراة، إنه خروج مبكر جداً في مارس. لا نصدق ما حدث».

وقال أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس إن مشروعه مع ناديه لا يزال في بدايته وسيستمر في مسيرته رغم الخروج المبكر، وقال«أنا مدرب يوفنتوس في الوقت الحالي، وسأعمل على مشروع أكبر ويسري ذلك على ما بعد هذا الموسم».

وأضاف«هذا الموسم هو مجرد بداية لهذا المشروع. نملك لاعبين من الشباب يتطور مستواهم من مباراة إلى أخرى».

تأهل دورتموند

وفي مباراة ثانية، قاد المهاجم الدولي النرويجي إرلينغ هالاند فريقه بوروسيا دورتموند إلى الدور ربع النهائي بتسجيله هدفي فريقه أمام ضيفه إشبيلية 2-2 في ثمن النهائي.

وكان «العملاق» هالاند (1,95 م و85 كلغ) سجل هدفين من ثلاثية فريقه في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز دورتموند على النادي الأندلسي في عقر داره 3-2.

ورد المهاجم المغربي يوسف النصيري على هالاند بثنائية في الدقيقتين 69 من ركلة جزاء وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع (90+6).

رقم قياسي

وسجل هالاند الثنائية الرابعة توالياً في المسابقة الأوروبية، وهو رقم قياسي، كما أصبح المهاجم النرويجي أسرع وأصغر لاعب يصل رصيده إلى 20 هدفاً في 14 مباراة في دوري الأبطال متخطياً مواطنه مدرب مانشستر يونايتد الحالي أولي غونار سولسكيار كأغزر الهدافين النرويجيين،إلا أن الأخير احتاج إلى 77 مباراة لتسجيل 19 هدفاً.

ويعيش المهاجم النرويجي البالغ عمره 20 عاماً حالة تألق، واحتاج فقط إلى 14 مباراة للوصول إلى 20 هدفاً في المسابقة وهو ما يقل ب 10 مباريات عن الرقم القياسي السابق لهاري كين مهاجم توتنهام، كما أن هالاند أصغر بأكثر من عام واحد عن كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان عندما وصل إلى هذا الرقم قبل عيد ميلاده ال 22.