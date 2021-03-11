شكرا لقرائتكم خبر عن الشامسي: الحمرية فقد فرصة المنافسة على الصعود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استبعد جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية صعود فريقه لدوري الخليج العربي، واعتبر أن فرصته باتت ضعيفة جداً، وقال: حتى لو كانت هناك فرصة، فالفريق فنياً لا يعطي انطباعاً بأنه قادر على المنافسة حتى آخر لحظة، وأعتقد أنه يجب علينا أن نستعد للموسم المقبل، فقد فقدنا منطقياً فرصة الصعود، وصحيح أننا حسابياً قد نكون في دائرة المنافسة؛ لكن من الصعب جداً ان نحصل على إحدى بطاقتي الصعود هذه هي الحقيقة التي يجب علينا التعاطي معها.

وأضاف: نتحمل جميعاً مسؤولية ما حدث للفريق في هذا الموسم، لا نحمل اللاعبين وحدهم المسؤولية، ولا الجهاز الفني وحده، كلنا نتحمل المسؤولية، من إدارة وجهاز فني ولاعبين، ونحن كإدارة لا نعفي أنفسنا من المسؤولية لكن عسى ولعل تكون الأمور أفضل في الموسم المقبل.

واعتبر الشامسي أن خوض الفريق الدور الأول كاملاً بأجنبي واحد وأحياناً من دون أجنبي أثر في الفريق؛ لأن الأجنبي عنصر مهم جداً وهو السبب في التفوق، ورأى أن العنابي أيضاً لم يوفق في الأجانب.

واختتم: اجتهدنا وحاولنا ولم نوفق وهذه كرة القدم ونأمل أن يكون الموسم المقبل أفضل، وأرى أن الإمارات والعروبة الأقرب للصعود، وقد تكون هناك فرصة للبطائح والحصن لكنها أقل.