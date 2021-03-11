شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: تصعيد سياسي ضد الحكومة والنيابة تستدعي نواباً للتحقيق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت: الحسيني البجلاتي

بدأت النيابة العامة في الكويت، الأربعاء، استدعاء 140 مواطناً بينهم 15 نائباً من المشاركين في ندوة النائب بدر الداهوم إلى التحقيق، فيما واصلت كتلة الـ 16 النيابية تصعيدها ضد الحكومة معلنة أنها ما زالت متمسكة بموقفها بأن الاستدعاء سياسي وليس قانونياً، مطالبة إما بإقرار حزمة مشاريع القوانين التي قدمتها وفي مقدمتها قانون العفو العام أو تأييد استجواب رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد.

وشددت مصادر مطلعة لـ«الخليج» على تمسك الحكومة بالاتفاق الذي قطعته مع عدد من النواب في ما يخص إقرار وتمرير عدد من القوانين من ضمنها تعديل التشريعات المتعلقة بالحريات وتعديل الدوائر الانتخابية والتركيبة السكانية، رافضة ما أسمته أسلوب «التهديد والوعيد»، مستغربة من تقديم استجواب لرئيس الوزراء قبل أن تؤدي الحكومة القسم الدستوري أمام مجلس الأمة لتعليق أعماله بأمر أميري لمدة شهر، مبينة أن تحويل مواطنين ونواب إلى النيابة بتهمة مخالفة قرارات الحكومة الخاصة بمنع التجمعات لمواجهة جائحة كورونا أمر طبيعي لا تصيد ولا تقصد فيه، مؤكدة أن وزارة الداخلية طبقت القانون وكان يحب مساندتها لا الهجوم عليها، ويجب أن يكون النواب قدوه لبقية المواطنين في تطبيق القانون وعدم مخالفته.

وبينت المصادر أن الحكومة نقلت للنواب رسالة مفادها أنها أتت للمرة الثانية وبعد 28 يوماً فقط من تشكيلها وبتشكيلة جديدة راعت فيها كل نتائج ومخرجات المشاورات التي أجراها رئيس الوزراء مع الكتل والتجمعات النيابية، مؤكدة أنها تريد أن تفتح باب التعاون مع مجلس الأمة بعيداً عن التصعيد، فالمرحلة الحالية من تداعيات جائحة كورونا والتطورات الإقليمية والدولية تتطلب منا مد يد التعاون ووضع خارطة طريق نحو تحقيق أكبر عدد من الإنجازات.

وكان وكيل النائب العام أصدر، الأربعاء، قراراً في القضية رقم 370/ 2021 حصر العاصمة «مخالفة قانون الوزاري رقم 64 لسنة 2020 الخاص بالاشتراطات الصحية» باستدعاء 16 مواطناً كدفعة أولى بينهم نواب سابقون أمثال أحمد السعدون وعادل الدمخي ومحمد هايف المطيري ومرزوق الحبيني ود.عبيد الوسمي والحميدي السبيعي وعبد الله راعي الفحماء وعبد اللطيف العميري، للحضور لجلستي التحقيق اللتين ستعقدان يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في مبنى نيابة العاصمة.