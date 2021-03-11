شكرا لقرائتكم خبر عن حسن إبراهيم: 5 أسباب وراء تراجع مستوى «الملك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

رشح حسن إبراهيم المدرب والمحلل الفني، فريق الجزيرة للفوز بلقب دوري الخليج العربي عطفاً على التغيرات التي طرأت على مستوى ونتائج الفرق مؤخراً، واعتبر أن النصر وبني ياس يشكلان تهديداً لطموحات «فخر أبوظبي».

وتابع: «الشارقة كان مرشحاً بقوة للفوز بالدوري، لكن أسهمه تراجعت في رأيي مقابل ارتفاع أسهم الجزيرة الذي أراه الأقرب لحسم اللقب وأعتقد بأنه يتفوق بوجود قوة هجومية ضاربة وترابط الخطوط وارتفاع مستوى كل لاعبيه تقريباً وهو أفضل فريق من ناحية الأداء والإمتاع وينافس الجزيرة فريقا النصر وبني ياس وكلاهما تطور ويبدو في أفضل حالاته، وحظوظ العميد والسماوي كبيرة غير أن الجزيرة يبقى هو المرشح الأول، ولو رتبنا الفرق حسب مستوياتها وأدائها مؤخراً في صراع اللقب سنضع الجزيرة في المركز الأول وبني ياس ثانياً والنصر ثالثاً».

وأضاف حسن إبراهيم: «تراجع الشارقة يعود ل5 أسباب، أولها الإصابات والغيابات، وثانياً عدم وجود بديل في نفس مستوى اللاعب الغائب، وثالثاً العامل النفسي، فالشارقة يعاني ضغوطاً كبيرة جداً لأنه مطالب بالفوز بالدوري ،والأمر الرابع هو أن الفريق لم يلجأ إلى حلول بديلة عندما تراجع مستوى الأجانب، وهذا التراجع يعود في رأيي إلى أن الفرق أصبحت تعرف طريقة الثنائي كورنادو وسواريز، وأصبح المدربون يضعون تكتيكاً لإيقافهما، وهناك عامل خامس وهو أنه كان يجب على المدرب العنبري، أن يلجأ لتغيير أسلوب اللعب، فبدلاً من الاعتماد على لاعبين اثنين في المحور كنت أتوقع أن يدفع بثلاثة، وظل يعتمد على طريقة 4-2-3-1».

وعن مسؤولية العنبري قال: «المدرب دائماً يتحمل المسؤولية، لكن أرى أن مسؤولية العنبري فيما يحدث للشارقة ليست كبيرة».

فريق جيد

وأشاد بفريق خورفكان، وأوضح: «خورفكان يعرف ماذا يريد، الإدارة كانت لها خطة واضحة وهدف يتمثل في البقاء وعملت عليه ونجحت، وأعتقد بأن الاختيارات كانت موفقة وهذا يعود إلى وجود خليل غانم بخبرته الكبيرة في رئاسة شركة كرة القدم والفريق تحصل على لاعبين جيدين جداً مثل إسماعيل الحمادي وعمر جمعة ربيع وفلاح والرفاعي وسراج وغيرهم، إلى جانب الأجانب الذين يعتبرون من أفضل الأجانب في دورينا».

وعن الهبوط قال: «ثلاثة فرق ستهبط منها اثنان، لكن أعتقد بأن الصراع سيكون ساخناً جداً ومفتوحاً ومن الوارد جداً بقاء حتا وهبوط عجمان والفجيرة وفقاً للأداء والنتائج الأخيرة لحتا، وقد يهبط حتا مع الفجيرة مثلاً ويبقى عجمان، عموماً الصراع مفتوح، لكن أرى أن حتا سيهدد بقاء عجمان والفجيرة».