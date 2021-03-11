شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأدوية: 50 مصنع لإنتاج المكملات الغذائية ونجتمع مع سلامة الغذاء 30 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور على عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية فى الاتحاد العام للغرف التجارية، إن شركات الأدوية ستعقد اجتماع موسع مع الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء للتعرف على رؤية الهيئة لمستقبل صناعة المكملات الغذائية فى مصر، خاصة وأن هناك ما يقرب من 50 مصنع يقوم يإنتاج أدوية كورونا من المكملات الغذائية حاليا ويحصل على التراخيص للانتاج خلال شهرين فقط منذ أزمة انتشار كورونا وتدخل هيئة سلامة الغذاء لضخ كميات من الأدوية فى السوق المحلى.

وأضاف عوف فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، إن الاجتماع سيناقش حجم الانتاج اللازم خلال المرحلة المقبلة خاصة مع زيادة المعروض من أدوية كورونا يكفى حاجة الاستهلاك المحلى مع وجود مخزون لا يقل عن 6 إلى 9 أشهر، والذى يأتى أبرزها أدوية فيتامين سى والزنك وكافة الفيتامينات الخاصة ببروتوكول علاج فيروس كورونا، موضحا أنه مع توقعات انخفاض أعداد كورونا إلا أن الفيروس مستمر فى الانتشار ولم يتم تحديد الإنتهاء منه.

وأوضح رئيس شعبة الأدوية إن آليات التسجيل الجديدة التى وضعتها هيئة سلامة الغذاء فتحت إجراءات تسجيل الشركات المنتجة بسهولة واختصرت مدد الموافقات التى تجريها الشركات، ولفت إلى أن ال 50 مصنع الذى يجرى إنتاج المكملات الغذائية 3 منهم فقط من حصل على تراخيص هيئة سلامة الغذاء والباقى جارى توفيق أوضاعه ليحصل على التراخيص خاصة وأن هذة المصانع كانت تحصل على التراخيص قبل أزمة كورونا من معهد التغذية.

وتابع إن حجم الإقبال على أدوية كورونا تراجع بنحو 10% وهو مؤشر لتراجع نسبى للإصابة بالفيروس، كما تراجعت معدلات الاقبال على أدوية المكملات الغذائية من الفيتامينات سى والزنك بمعدل 30% عن الفترة الماضية من ذروة الاصابة بالمرض، موضحا أن جميع الأدوية متاحة بكميات تكفى احتياجات السوق المحلى من 6 إلى 9 أشهر على مستوى كافة الأنواع.