شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض رغم استقرار الدولار وانتعاش الذهب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الأربعاء على الرغم من استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وانتعاش أسعار الذهب.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.4% خلال الشهر الماضي اتساقا مع التوقعات بعد ارتفاع المؤشر بنسبة 0.3% خلال يناير/كانون الثاني.



واتساقا مع توقعات واسعة النطاق بالأسواق، وافق مجلس النواب رسميا على حزمة التحفيز المالي بعد تمريرها من قبل مجلس الشيوخ لتذهب إلى البيت الأبيض من أجل التوقيع عليها.



وتقدر قيمة هذه الحزمة بنحو 1.9 تريليون دولار، وتستهدف بها واشنطن تقديم الدعم المالي لمختلف القطاعات الاقتصادية والأسر والشركات الأكثر تضررا من تداعيات الجائحة.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:05بتوقيت جرينتش على نحو سلبي عند 91.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.2 نقطة وأقل مستوى عند 91.9 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو/أيار بنسبة 0.2% او ما يعادل 5.3 سنت وأغلق المعدن النفيس عند 26.130 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 26.310 دولار وأقل سعر عند 25.610 دولار.