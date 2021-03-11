شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع بدعم من استقرار الدولار والتفاؤل حول تخفيف الإغلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل استقرار العملة الأمريكية بالإضافة إلى التفاؤل بشأن تخفيف الحكومة البريطانية لقيود الإغلاق.



كان رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" قد أعلن عن خطة الحكومة لتخفيف قيود الإغلاق ومحاولة العودة إلى الحياة الطبيعية ولو بشكل جزئي من تداعيات الجائحة.



هذا، وقد تلقت الأسواق دعما أيضا من موافقة مجلس النواب رسميا على حزمة التحفيز المالي المقدرة بقيمة 1.9 تريليون دولار بعد تمريرها من قبل مجلس الشيوخ لتذهب إلى البيت الأبيض من أجل التوقيع عليها.



يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الجهود في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وغيرهما من الدول حول العالم للسيطرة على الفيروس التاجي من خلال توزيع المزيد من اللقاحات المضادة للفيروس.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 21:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.3934، وسجلت العملة البريطانية أعلى سعر اليوم عند 1.3936 في حين سجلت أقل سعر عند 1.3845.