أسعار النفط ترتفع مع تراجع مخزونات الوقود الأمريكية

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً أمس، مدعومةً بتفاؤل المستثمرين حيال التعافي الاقتصاد العالمي وتراجع مخزونات البنزين الأمريكية.

فقد ارتفع خام برنت 38 سنتاً، بما يعادل 0.6 في المئة ليتحدد سعر التسوية عند 67.90 دولاراً للبرميل.

وأغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط على 64.44 دولاراً للبرميل، مرتفعاً 43 سنتاً أو 0.7 في المئة.