رفع قدرات مكافحة انسكابات الزيت في البحر الأحمر

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ويهدف المشروع إلى تنفيذ عمليات الاستجابة ومكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة الأخرى والحوادث في البيئة البحرية على شريط البحر الأحمر، عن طريق السفن وطائرات متخصصة في عمليات الاستجابة السريعة، بالإضافة إلى رفع كفاءة المملكة العربية السعودية للاستجابة السريعة لحوادث تسرب النفط، ووضع خطط طوارئ وبرامج محاكاة للاستجابة وآليات تنفيذها والتدرب عليها، وبناء القدرات الوطنية ونقل الخبرات.
وبموجب العقد الموقع، سيتم إنشاء ثلاث منصات للاستجابة السريعة لحوادث تسرب النفط على شاطئ البحر الأحمر، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية لرفع قدرات الكوادر الوطنية في هذا المجال، ونقل الخبرات العالمية محليا.
يذكر أن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، يعمل على تعزيز واستدامة البيئة، والمساهمة في ازدهار القطاعات التنموية وتحسين جودة الحياة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بالالتزام البيئي من خلال رصد التلوث، والتقييم البيئي، والرقابة والإرشاد، بالإضافة إلى إعداد المعايير واللوائح البيئية، وتتبع ومراقبة مستويات ومصادر التلوث، وإصدار وتجديد التراخيص والتصاريح البيئية للمنشآت.
بموجب العقد:
- إنشاء 3 منصات للاستجابة السريعة لحوادث تسرب النفط
- تنفيذ برامج تدريبية لرفع قدرات الكوادر الوطنية في هذا المجال
- نقل الخبرات العالمية في هذا المجال إلى المملكة
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