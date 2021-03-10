المركزي السعودي يلغي ترخيص عون للتمويل

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ودعا البنك المركزي السعودي جميع عملاء الشركة الذين لهم حقوق ومطالبات قائمة إلى مراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة، يأمل من العملاء عدم التأخر في التقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان إلى إدارة حماية العملاء بالبنك المركزي السعودي، وذلك عبر موقع «ساما تهتم» على الإنترنت (www.samacares.sa)، أو من خلال الاتصال الهاتفي بالرقم المجاني (8001256666).
إلغاء ترخيص شركة عون للتمويل
قرار الإلغاء في 4 / 3 / 2021 تضمن إلغاء مزاولة أنشطة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والإيجار التمويلي، والتمويل الاستهلاكي بالمملكة القرار جاء بناء على كتاب الشركة المتضمن طلب إلغاء ترخيص الشركة لغرض التصفية الاختيارية ساما يدعو جميع عملاء الشركة الذين لهم حقوق
ومطالبات قائمة إلى مراجعة الشركة في ذلك في حال عدم تجاوب الشركة، التقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان إلى إدارة حماية العملاء بالبنك المركزي.
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