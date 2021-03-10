الأفراد يمكنهم إفراغ العقار عن طريق الوكلاء الكترونيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة العدل خدمة الإفراغ العقاري الالكتروني عن طريق الوكلاء للأفراد، ضمن سعيها إلى خدمة أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، وتفعيل البيع والشراء للعقارات في عملية الكترونية بالكامل، للتيسير على المستفيدين وتوفير الوقت والجهد عليهم.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن من خلال الخدمة إفراغ العقار الكترونيا بواسطة وكيل عن فرد، حيث يستطيع الفرد توكيل شخص عن طريق نظام الوكالات بالإفراغ بيعا وشراء الكترونيا لتمكينه من التصرف بالعقار في نظام الإفراغ الالكتروني.

وأكدت العدل أن الإفراغ العقاري الالكتروني عبر بوابة ناجز Najiz.sa، يتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ على مدار الساعة، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة للاعتماد من كتاب العدل أو الموثقين.

وتوسعت وزارة العدل في خدمة الإفراغ العقاري الالكتروني، بإتاحة الخدمة عبر بنوك إضافية لتشمل المتعاملين مع مصرفي الإنماء والراجحي، إضافة للبنك الأهلي التجاري بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.

الإفراغ العقاري الالكتروني عن طريق الوكلاء للأفراد







خدمة جديدة تتيح للأفراد توكيل شخص عن طريق نظام الوكالات بالإفراغ بيعا وشراء الكترونيا



الأهداف:





خدمة أكبر شريحة ممكنة من المواطنين



تفعيل البيع والشراء للعقارات الكترونيا



التيسير على المستفيدين وتوفير الوقت والجهد



الإفراغ العقاري الالكتروني: