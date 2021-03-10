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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 30 متدربا ومتدربة، شاركوا في برنامج التدريب على رأس العمل، الذي أطلقه صندوق التنمية الزراعية، بالتعاون مع برنامج (تمهير) التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف). ويهدف البرنامج إلى تزويد المتدربين بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، وزيادة فرص الحصول على فرصة وظيفية مناسبة. وأشار نائب المدير العام للخدمات المشتركة علي القحطاني، إلى أن دور الصندوق يتمثل في تمكين المتدربين من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة في تخصصاتهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.

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