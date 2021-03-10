شكرا لقرائتكم خبر عن 12 قطاعًا يهبط بالبورصة المصرية بجلسة الأربعاء على رأسها "المنسوجات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع 12 قطاعًا على رأسها قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.01%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.62%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 1.45%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.24%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.22%، وهبط قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.84%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.81%.

كما تراجع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.61%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.6%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.59%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.14%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.57%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.31%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.24%، ثم قطاعى الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.05%، 0.02%، على التوالى.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالى، بضغوط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي نحو 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 687.159 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 831.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 42.9 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.71% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.08%، والعرب على 5.21% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.64% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.35%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 40.6 مليون جنيه، 28.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 50 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 603.2 ألف جنيه، 15.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.9%، ليغلق عند مستوى 11235 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 2240 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 13734 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 4314 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 2197 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 3204 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1423 نقطة.

وصعدت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 100 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.