شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات بالتعاملات المسائية.. وعيار 21 يسجل 762 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب فى مصر خلال التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء 10 مارس 2021، بقيمة 4 جنيهات، بسبب تحرك سعر الذهب عالميًا الذى وصل إلى 1724 دولار على خلفية تراجع فى عوائد السندات الأمريكية.

وسجل الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسى والأكثر مبيعاً فى السوق المصرى ارتفاعا من 758 إلى 762 جنيها للجرام، بقيمة ارتفاع بلغت 4 جنيهات، ليواصل الذهب صعوده فى مصر لليوم الثانى على التوالى.

أسعار الذهب اليوم..

عيار 18 سجل 653 جنيها

عيار 21 سجل 762 جنيها

عيار 24 سجل 871 جنيها

الجنيه الذهب سجل 6096 جنيها

أونصة الذهب 1724 دولار