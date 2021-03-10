شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 10-3-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 10-3-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي نحو 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 687.159 مليار جنيه.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 18 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ دايس للملابس الجاهزة، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، شركة النصر للأعمال المدنية، أصول للوساطة في الأوراق المالية، العبور للاستثمار العقاري، سبيد ميديكال، المصرية للدواجن، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، مستشفى النزهة الدولي، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديرى-باندا"، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، جلاكسو سميثكلاين، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي.

إيقاف تداول 18 شركة

البورصة تخسر 4.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي نحو 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 687.159 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 831.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 42.9 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.71% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.08%، والعرب على 5.21% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 39.64% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60.35%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 40.6 مليون جنيه، 28.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 50 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 603.2 ألف جنيه، 15.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.9%، ليغلق عند مستوى 11235 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 2240 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 13734 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 4314 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 2197 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 3204 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1423 نقطة.

وصعدت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 100 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 31.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 11.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.18%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 1.624 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.76%.

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 8.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.09%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 36.220 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.88%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 2.630 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.72%.

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 3.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.59%.

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 2.720 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.23%.

- مستشفى النزهة الدولى بسعر إغلاق 64.110 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.99%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 20.790 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.59%.