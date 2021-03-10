شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى العمانى يوجه بتمديد مهلة للمقترضين المتأثرين بكورونا 12 شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء العمانية إن البنك المركزى العمانى وجه البنوك وشركات التمويل والتأجير التمويلى بالاستمرار في منح مهلة مدتها 12 شهرا لجميع الحالات القائمة والمستقبلية للمقترضين الذين سُرحوا من العمل.