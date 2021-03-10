شكرا لقرائتكم خبر عن س وج ... ما هي الخطوات التى يجب إتباعها عند شراء سيارة مستعملة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج الكثير منا بعض الخطوات التي يجب اتباعها عند شراء سيارة مستعملة بمواصفات مناسبة ترضي الجميع، قبل إتمام عملية الشراء والتعرض لأي من عمليات النصب والاحتيال.. وفيم يلي أهم الأسئلة حول ذلك وإجاباته:

س: ماذا نفعل للتحقق من سعر السيارة المستعملة المطلوبة ؟

ج : لابد من دراسة أسعار السوق جيدا ومقارنة الموديل المطلوب بالموديل الأحدث لمعرفة فارق السعر ويمكن ذلك من خلال الاستعانة بالمواقع الالكترونية الخاصة بالسيارات المستعملة لمعرفة السعر المناسب للسيارة.

س : ماذا نفعل للتأكد من حالة السيارة المستعملة قبل الشراء ؟

ج : يجب استشارة أو اصطحاب فني أو ميكانيكي متخصص لفحص السيارة قبل الشراء أو أحد الأصدقاء ممن لديهم خبرة في ذلك أو التوجه لأحد مراكز فخص السيارات ولو بتكلفة مالية للتأكد من حالة السيارة بالكامل.

س : هل عدد الكيلومترات سبب في التأكيد علي حالة السيارة هل جيدة أم لا ؟

ج : بالفعل فحص عدد الكيلومترات التي قطعتها السيارة يحدد حالة السيارة فكلما زاد عددٍ الكيلومترات أثر ذلك على حالة السيارة العامة .

س : كيف نفحص محرك السيارة ؟

ج : يجب فحص محرك السيارة جيدا والتأكد أن الصوت الصادر منه مألوف، وأن ليس هناك تسريب للزيت، أما غير ذلك فهذا دليل على أن حالة المحرك غير جيدة.

س : هل عادم السيارة يوضح حالة السيارة هل هي جيدة أم لا ؟

ج : بالفعل فحص عادم السيارة وتركه يعمل لمدة تتراوح بين 5 و 10 دقائق، يوضح حالة السيارة من خلال لون العادم نفسه فإذا كان لون العادم رماديا مائلا إلى الأزرق فهذا يعني أن المحرك يستهلك كميات كبيرة من الزيت، أما إذا كان اللون أسود فهذا يدل على أن المحرك يستهلك الوقود بكميات كبيرة.

س : كيف توضح لوحة العدادات حالة السيارة المستعملة ؟

ج : بالفعل أغلب السيارات الحديثة يوجد بها علامات في لوحة العدادات توضح حالة السيارة هل تحتاج لصيانة، أو حالة الإطارات جيدة أم لا، ويجب التأكد من عمل جميع اللمبات بشكل جيد مثل مستوى الزيت ودرجة الحرارة وغير ذلك.

س: كيف نتأكد من أن السيارة لن يكون بها حادث كبير يؤثر علي هيكل السيارة؟

ج : يجب فتح أبواب السيارة وفحص قوائم السيارة وداير الباب الخلفي للتأكد من عدم وجود أي خبطات أو لحامات أو رش أو برومة، كما أن شنطة السيارة توضح هل هذه السيارة تعرضت لحادث أم لا، وسقف السيارة أيضا لأنه يوضح هل السيارة انقلبت علي الطريق أم لا، كما يجب التأكد أيضا من سلامة الإطارات وكذلك حالة فرش السيارة.

س : هل من الضروري اختبار السيارة قبل الشراء ؟

ج : بالفعل يجب اختبار السيارة للتعرف أكثر على السيارة ومدى الشعور بالراحة من عدمه.