شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق مرتفعاً وسط استقرار سلبي للدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل استقرار الدولار سلبيا أمام أغلب العملات الرئيسية ومتابعة الأسواق لجلسة تصويت مجلس النواب الأمريكي على حزمة التحفيز المالي.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.4% خلال الشهر الماضي اتساقا مع التوقعات بعد ارتفاع المؤشر بنسبة 0.3% خلال يناير/كانون الثاني.



واتساقا مع توقعات واسعة النطاق بالأسواق، وافق مجلس النواب رسميا على حزمة التحفيز المالي بعد تمريرها من قبل مجلس الشيوخ لتذهب إلى البيت الأبيض من أجل التوقيع عليها.



وتقدر قيمة هذه الحزمة بنحو 1.9 تريليون دولار، وتستهدف بها واشنطن تقديم الدعم المالي لمختلف القطاعات الاقتصادية والأسر والشركات الأكثر تضررا من تداعيات الجائحة.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:23بتوقيت جرينتش على نحو سلبي عند 91.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.2 نقطة وأقل مستوى عند 91.9 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان نسبة 0.3% او ما يعادل 4.9 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1721.8 دولار للأوقية.